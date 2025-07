Scilla, riprendono i lavori agli spogliatoi del campo sportivo del quartiere di Ieracari

StrettoWeb

“Con grande soddisfazione annuncio la ripresa dei lavori degli spogliatoi del campo sportivo del quartiere di Ieracari. Questa riattivazione rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità, poiché l’attività sportiva riveste un ruolo di fondamentale importanza per promuovere legalità, socialità e integrazione, pilastri su cui si fonda il nostro impegno amministrativo”. E’ quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale scillese, a firma Francesco Catalano.

“Il raggiungimento di questo risultato è frutto di uno sforzo sinergico di molteplici attori: voglio innanzitutto ringraziare l’ex responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, architetto Pietro Gaetano, che nonostante il delicato momento che sta attraversando, si è prontamente impegnato nell’espletamento delle proprie competenze, dimostrando grande senso di responsabilità e dedizione. Un ringraziamento speciale va anche all’assessore ai Lavori Pubblici, Ingegnere Fortunato Ceravolo, per il suo instancabile impegno e la passione profusa nel seguire tutte le pratiche e nel individuare soluzioni efficaci per ridurre i tempi burocratici. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine ai tecnici coinvolti nel progetto e all’ingegnere Angelo David, che si sono dedicati con professionalità e dedizione a questo importante intervento. Ringrazio, infine, la ditta edile, che si è subito rimessa in gioco, consapevole della valenza sociale di questo progetto, fondamentale per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità”.

“Voglio ringraziare tutti voi per il supporto e la pazienza dimostrata in questo periodo, durante il quale mi sono immediatamente attivato per fare in modo che questi lavori potessero riprendere al più presto. Questo impegno è rivolto ai nostri ragazzi, alle famiglie e a tutta la cittadinanza, nella consapevolezza dell’importanza che lo sport assume come veicolo di legalità, inclusione e coesione sociale. Un ringraziamento doveroso anche all’intera amministrazione comunale, che ha condiviso e sostenuto sin dall’inizio l’obiettivo di questa importante riqualificazione. È con il lavoro di squadra e il senso di responsabilità di tutti che si costruisce il futuro della nostra terra”.