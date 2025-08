Madonna della Scala: il programma della festa nel segno della devozione

StrettoWeb

Una tradizione che si è consolidata con il passare degli anni e che richiama i fedeli e i cittadini del comprensorio all’ascolto e al divertimento condiviso. Nel ricco programma religioso e civile non mancano gli appuntamenti con le notti bianche, che vedono protagoniste le attività torresi in sinergia con i collaboratori parrocchiali guidati dal parroco, don Francesco Cucinotta. A patrocinare le manifestazioni il Comune di Torregrotta. Anche l’Istituto comprensivo darà il proprio contributo diventando parte attiva del programma delle manifestazioni, mentre la Capitaneria di Porto di Milazzo sarà presente per omaggiare Aurelio Visalli.

La parola d’ordine è “unione”. Perché questa festa costituisce un vero e proprio atto di devozione, nel quale le forze di ognuno si concentrano nell’obiettivo di dare il giusto riconoscimento alla Patrona e protettrice di Scala Torregrotta, allargando i confini di una manifestazione che, al di là dell’aspetto prettamente religioso, diventa simbolo di cultura e folklore, segno di attaccamento alla comunità e al territorio.

Gli eventi religiosi, culturali ed enogastronomici

Il culmine delle celebrazioni religiose sarà il 3 agosto, con la messa solenne alle 11.00 nella Chiesa Parrocchiale, seguirà la Supplica alla Beata Vergine Maria. Nel pomeriggio, alle 19 e 30, nei pressi della Piazza P. Impastato, la celebrazione dei Vespri, con la Benedizione del mare e delle Imbarcazioni e l’omaggio floreale della Capitaneria di Porto di Milazzo ai caduti del mare e la Commemorazione del 2° Capo Aurelio Visalli, Medaglia d’oro al Valor di Marina. Chiuderà il rito religioso la processione del simulacro della Beata Vergine Maria lungo le vie del paese e l’Atto di Affidamento della Parrocchia alla Beata Vergine Maria.