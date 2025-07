Serie D, la Scafatese continua a fare la spesa a Siracusa: colpo Acquadro

StrettoWeb

I migliori giocatori del girone I di Serie D, soprattutto quelli del Siracusa, hanno trovato – ormai – quasi tutti collocamento, più o meno tra Scafatese e Nissa, mentre tanti hanno rinnovato con gli aretusei. I campani, che avevano già chiuso per Maggio e Baldan (ieri), ora hanno ufficializzato anche l’arrivo di Alberto Acquadro, che ha vinto gli ultimi due campionati con Trapani e appunto Siracusa.

Classe 1996, tra i principali artefici degli ultimi due campionati di Serie D vinti con Trapani prima e con Siracusa poi, Acquadro cresce nelle giovanili del Palermo, con cui partecipa anche al torneo di Viareggio, prima di esordire tra i grandi con la casacca del Venezia, giocando stabilmente nei due campionati consecutivi vinti di Serie D e di Serie C. Successivamente tanta esperienza in Serie C in piazze importanti come Triestina, Siena, Vis Pesaro e Turris, intervallata dall’esperienza vincente in D con il Taranto e dai play off raggiunti con il Notaresco, prima dei due successi consecutivi conquistati in terra siciliana.