Scalea ospiterà la finale del premio Mia Martini. Romeo: “rispetto la scelta dell’amministrazione di Bagnara”

Si svolgerà ad ottobre, al centro polifunzionale di Scalea, la fase conclusiva della XXXI edizione del Premio Mia Martini. Scalea, è il centro di una delle location di maggior attrattività turistica calabrese all’interno dell’area conosciuta come “la riviera dei cedri”. La scelta è ricaduta su Scalea tra le tante candidature di Comuni Calabresi di una certa importanza in quanto la cittadina della provincia cosentina ha una storia importante di cultura, enogastronomia, tradizioni e bellezza dei luoghi. L’organizzazione del Premio Mia Martini ringrazia il Sindaco di Scalea, Dott. Mario Russo, ed il delegato al Turismo e Spettacolo, Dott. Fabio Ferrara, per l’impegno profuso affinchè l’evento si potesse concludere nella splendida cittadina della riviera dei cedri. Entrambi gli amministratori hanno condiviso un progetto che oramai da anni è diventato strumento di promozione del territorio calabrese attraverso quelle strategie di marketing territoriale in grado di valorizzare le caratteristiche uniche di un’area geografica, e di attrarre visitatori, residenti e investimenti.

Questo approccio contribuisce infatti alla creazione di un’identità di marca per il territorio, alla promozione delle sue bellezze naturalistiche e culturali, ed allo sviluppo di nuove esperienze coinvolgenti per i visitatori. L’organizzazione ringrazia tutte le amministrazioni comunali che avevano espresso la volontà di ospitare l’evento. Nei prossimi giorni sono previsti i sopraluoghi per definire, assieme alla amministrazione comunale di Scalea, il progetto definitivo dell’evento. La città di Scalea registra annualmente circa 300 mila presenze turistiche, e la finale di ottobre del Premio Mia Martini contribuirà, e non poco, alla destagionalizzazione del prodotto turistico di quel territorio. Nei prossimi giorni a Scalea, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Le parole di Romeo

Nino Romeo, ideatore del Premio, dichiara: “sono contro ogni forma di polemica e rimango rispettoso della scelta dell’Amministrazione comunale di Bagnara; si va avanti lo stesso nell’organizzazione dell’evento, consapevoli che andare a Scalea per il gran finale significa, comunque, far rimanere il premio in una stupenda cittadina calabrese, località che richiama ogni anno centinaia di migliaia di turisti. Da sempre il premio Mia Martini è stato un veicolo di promozione della Calabria e lo sarà anche per questa edizione”.