Santo Stefano in Aspromonte ha nuovamente una farmacia

StrettoWeb

Dopo un periodo vacante, Santo Stefano in Aspromonte gode nuovamente della farmacia. Da Lunedì 7 Luglio, infatti, la nuova farmacia, dal design innovativo e super funzionale, collocata al centro del paese di fronte la chiesa Santo Stefano Protomartire, ha aperto i battenti tra l’entusiasmo e la grande attesa di tutti i cittadini per un servizio così importante che, la piccola cittadina aspromontana, non poteva non avere. La procedura utilizzata per l’avviamento della farmacia segue la falsariga di quella regionale, il che ha consentito di accorciare i tempi.

Il comune di Santo Stefano in Aspromonte, infatti, in collaborazione con l’Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, l’ordine dei Farmacisti e la supervisione della Regione Calabria, senza attendere la procedura regionale, per guadagnare tempo in modo da non lasciare a lungo i cittadini ed migliaia di turisti di Gambarie senza farmacia, ha proceduto con un proprio bando e fatta una propria graduatoria (24 partecipanti), all’esito della quale ha assegnato la gestione provvisoria ad una valida professionista che ha abbracciato fortemente il servizio credendo nella comunità di Santo Stefano ed effettuando anche un cospicuo investimento per una nuova apertura.

La farmacia oltre alla dispensazione di farmaci si occuperà di servizi basilari

Tale procedura è stata fortemente voluta dal Sindaco Francesco Malara per garantire ai suoi cittadini il servizio farmaceutico in tempi brevi. Trattasi probabilmente del primo comune in Calabria a fare un proprio bando per l’assegnazione della gestione provvisoria di una farmacia e certamente trattasi di una buona pratica amministrativa che potrà essere replicata anche dagli altri enti che si trovano in una situazione analoga. La farmacia oltre alla dispensazione di farmaci si occuperà di servizi basilari, quali visite specialistiche, elettrocardiogrammi e holter cardiaci e pressori e di servizi diagnostici e di prevenzione.