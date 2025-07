Sant’Eufemia d’Aspromonte, il sindaco Violi: “abbiamo fatto tante cose in questi tre anni di amministrazione” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Sant’Eufemia di Aspromonte, Pietro Violi, ha tracciato un bilancio di questi primi tre anni di amministrazione comunale. “Ci siamo insediati nel 2022 e abbiamo trovato subito una situazione critica. Abbiamo fatto tanti interventi di riqualificazione. Io faccio il sindaco per passione, cercando di risolvere i problemi dei cittadini”.

“Abbiamo fatto tante belle cose in questi anni e abbiamo tanti progetti per il futuro. La burocrazia è complessa ma noi ci impegniamo tanto per migliorare la città”, conclude Violi.