Sant’Agata di Militello, viola più volte i domiciliari: 20enne trasferito in carcere su ordine del GIP

Agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un ventenne santagatese, già arrestato negli scorsi mesi per estorsione e per danneggiamento seguito da incendio.

Il costante monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, operato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello, ha consentito di riscontrare le ripetute violazioni al regime degli arresti domiciliari a cui il giovane era sottoposto. Più volte il ventenne ha approfittato di permessi per ragioni di salute per intrattenersi sulla pubblica via della cittadina nebroidea e ha ricevuto in casa persone non autorizzate ad entrare nel luogo nel quale doveva scontare la misura restrittiva della libertà personale.

Accolta l’istanza di inasprimento del regime cautelare, il G.I.P. di Patti ha disposto che l’indagato fosse condotto presso il più vicino istituto di custodia. Dopo le formalità di rito il giovane è stato pertanto accompagnato presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si precisa in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.