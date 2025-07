Reggio Calabria, a Santa Domenica di Placanica ritorna la tradizionale festa in onore di Sant’Emidio: storia e programma

StrettoWeb

Avrà luogo il giorno cinque di agosto, come ogni anno, presso il rinomato santuario diocesano della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, la festa in onore di Sant’Emidio, vescovo e martire, protettore contro il terremoto. Il cinque agosto, ricorrendo il giorno del martirio del grande santo, rispondendo all’invito di Fratel Cosimo, mistico fondatore dell’opera mariana di Santa Domenica di Placanica e grande devoto di Sant’Emidio, è previsto l’afflusso di molti devoti.

Il programma

Il programma della festa, prevede: alle ore 17:30 l’evangelizzazione di Fratel Cosimo sul santo vescovo e martire; alle ore 18:00 la solenne concelebrazione eucaristica, che verrà presieduta da monsignor Piero Romeo, vicario generale della diocesi di Locri Gerace; a seguire, la processione con la reliquia e la statua del santo. Al rientro nel santuario è prevista la benedizione delle piante di basilico, che sono legate alla vita di sant’Emidio e la benedizione finale dei presenti con la preziosa reliquia.

La storia della festa

“La festa in onore del santo Patrono e Protettore Sant’Emidio, apostolo e martire della fede ha origini molto antiche. Probabilmente risale ai primi secoli dopo il martirio del Santo avvenuto proprio il 5 di agosto dell’anno 303, sotto la crudele persecuzione dell’Imperatore Diocleziano contro i cristiani. Come ha ricordato Fratel Cosimo, l’annuale appuntamento, in cui ci si ritrova a Santa Domenica, è per onorare Sant’Emidio, facendo sì che nella commemorazione del suo glorioso martirio, di anno in anno, la sua festa venga celebrata con giubilo, con esultanza, e riesca sempre più decorosa e splendida. Anche così vogliamo rinvigorire la nostra fede e dimostrare le nostre più care emozioni d’affetto e di riconoscenza verso un così grande Patrono e Protettore.

Questo giorno ci apprestiamo a viverlo con gioia, serenità e armonia, e allo stesso tempo vogliamo anche esprimere il nostro ringraziamento per la sua benevola e speciale protezione accordataci negli anni fino ad ora. La festa del nostro Santo Protettore, vuole essere per ciascuno di noi un’occasione propizia per farci crescere nella carità e nell’amore cristiano e fraterno e avere il coraggio di testimoniarlo con la propria vita come ha fatto lui” si legge in una nota della comunità parrocchiale.