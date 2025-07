“Sant’Alessio: Feel Aspromonte”: presentato il progetto per rilanciare il paese

StrettoWeb

Lunedì 7 luglio alle ore 18, presso la sede del Comune di Sant’Alessio in Aspromonte, è stato ufficialmente presentato il progetto “Sant’Alessio Feel Aspromonte”, un’iniziativa di marketing di comunità e costruzione di un brand territoriale pensata per promuovere il borgo come destinazione turistica autentica, sostenibile e partecipata. Sant’Alessio è un piccolo borgo situato a soli 15 minuti da Reggio Calabria, facilmente raggiungibile grazie alla nuova Strada G.A.G.A. (Gallico–Gambarie), che ne facilita l’accesso e lo collega direttamente al cuore dell’Aspromonte.

Ad aprire l’incontro il Sindaco Dott. Francesco Marra, che ha sottolineato come l’Amministrazione abbia voluto fortemente avviare questo progetto, investendo risorse proprie per dare un nuovo impulso al paese: “un’occasione importante per dare nuova energia alla nostra comunità e creare reali opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani. In quest’ottica, è in fase di attuazione anche il progetto di un piccolo albergo diffuso, che consentirà di recuperare immobili inutilizzati e trasformarli in strutture per l’accoglienza turistica”.

Il Vicesindaco con delega al turismo, Giuseppe Romeo, ha evidenziato il valore strategico del progetto per il rilancio del territorio: “È forse l’unica grande possibilità per dare un futuro al nostro borgo attraverso un turismo lento, esperienziale e radicato nelle tradizioni. Coinvolgeremo tutta la popolazione per raccontare il nostro saper fare, la nostra identità”.

Durante la serata è stata inoltre annunciata la nascita della Cooperativa di Comunità “Radici di Aspromonte”, soggetto attuatore che si occuperà di attivare servizi e prodotti legati al territorio: vendita di prodotti tipici, accoglienza, informazione turistica e animazione locale.

L’incontro pubblico è stato il momento conclusivo di due intense giornate di ascolto e raccolta di materiali: storie, foto, racconti e testimonianze che andranno a comporre i primi contenuti della piattaforma digitale e del catalogo esperienziale in fase di realizzazione.

Il progetto “Feel Aspromonte” punta a posizionare Sant’Alessio come porta d’ingresso all’Aspromonte e luogo in cui vivere esperienze autentiche, tra natura, cibo, relazioni e memoria condivisa.

Il progetto è realizzato in collaborazione con TATIX, società specializzata in marketing territoriale e di comunità, impegnata nella valorizzazione dei piccoli borghi e delle economie locali attraverso strumenti innovativi di narrazione e promozione partecipata.

“Siamo orgogliosi che l’Amministrazione abbia riposto fiducia in noi per questa sfida. feelaspromonte.it sarà il punto di partenza per raccontare e vivere un territorio che merita di essere conosciuto e condiviso”, dice Roberto Quatraccioni di TATIX.

È nei luoghi più autentici che nascono le storie più forti. E Sant’Alessio in Aspromonte è pronto a raccontarle al mondo, con la voce della sua comunità, i sapori della sua terra e le radici di una tradizione che guarda al futuro con orgoglio e consapevolezza. Perché è proprio dai piccoli borghi che può partire il cambiamento più vero e duraturo.