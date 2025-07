San Giovanni in Fiore, procedono spediti i lavori di riqualificazione del lungolago Arvo | FOTO

StrettoWeb

Contribuire a migliorare l’esperienza della fruizione degli spazi e del patrimonio naturale della destinazione turistica Lorica, tanto per i residenti quanto per i turisti. Continua ad essere, questa la bussola che guida il progetto di architettura naturalistica per la rigenerazione paesaggistica e ambientale dell’area sul lago Arvo, finalizzata alla valorizzazione di questa porzione di territorio.

Anselmo: “contribuiamo a migliorare fruizione patrimonio”

“Nei giorni scorsi – fa sapere l’Amministratore Delegato di Pan Neto International che sta eseguendo i lavori del Lungolago – il Sindaco di San Giovanni in Fiore e presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, recatasi in sopralluogo sul cantiere, ha espresso apprezzamento per la qualità ed il rispetto dell’avanzamento degli interventi“.

Parole d’ordine: eco-sostenibilità e qualità

Finanziato nell’ambito dei fondi NEXT GENERATION EU PNRR – M5c2i2.1” il progetto di riqualificazione che Pan Neto sta portando avanti nell’ambito di una importante partnership con la ICC Srl di Roma, punta alla valorizzazione turistica dell’area ed in particolare sulla sostenibilità e sulla qualità contemporanea, l’accessibilità e la fruibilità del Lungolago.

Con impianto di pavimentazione mobile meno emissioni più efficienza

Pan Neto ha usato un impianto di pavimentazione mobile, un metodo innovativo introdotto in Calabria proprio dall’azienda crotonese; un sistema di impianto che prevede che tutto il materiale venga impastato sul posto. Questo importante sistema permette di ridurre gli sprechi del trasporto su ruota e così facendo si ottiene meno emissione di Co2.

Ghiaia a vista e additivi certificati

Anche sul piano degli additivi utilizzati la parola d’ordine è sostenibilità: sono tutti certificati come ecosostenibili e sono prodotti esclusivamente da Pan Neto. Pan Neto è anche l’unica azienda in Italia a produrre e a posare in opera. Il calcestruzzo drenante, che viene prodotto sul posto dal sistema di pavimentazione mobile con tecnologie automotive ha l’effetto di ghiaia lavata a vista; si vede il colore naturale della ghiaia utilizzata che è quella calabrese. Un materiale molto performante ed innovativo. I lavori interessano circa 7 mila mq di sistema miscela che vanta importanti caratteristiche: velocità di intervento (fino a 20 mc all’ora), tracciabilità delle materie prime e la continuità della ricetta, che permette di reimpostare lo stesso lavoro anche a distanza di anni con il medesimo risultato.

Una parte di questa pavimentazione, effetto lavato, sarà grigia e una bianca, per distinguere chiaramente le aree pedonali, ciclopedonali e carrabili. L’area di intervento si estende a tutta la zona lungolago, la parte più centrale e protetta di Lorica, che ospita numerose attività turistiche e il molo per l’accesso al battello. Gli interventi a cura di Pan Neto, pronti a partire da lunedì, saranno realizzati da personale specializzato in house.

Parco avventura Simeri: Pan Neto Dona teleferica che era stata rubata

All’interno del parco avventura di Simeri era andata smarrita una teleferica, Pan Neto ha inteso riconsegnare l’elemento mancante al Comune per rendere utilizzabile l’attrezzatura.