Salvini in Giappone: patto sui ponti e sfida per superare Akashi con il Ponte sullo Stretto

Il vicepremier ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo giapponese Hiromasa Nakano. La visita al ministero giapponese delle Infrastrutture e dei trasporti è stata l’occasione per firmare un memorandum di collaborazione sulla costruzione, gestione e manutenzione di ponti a campata unica. Lo riporta una nota del Mit. Il documento è stato condiviso alla vigilia della visita di Salvini al ponte dello stretto di Akashi, ‘gemello’ di quello progettato per lo stretto di Messina e attualmente il secondo ponte sospeso più lungo al mondo grazie ai suoi 282,8 metri di altezza e ai suoi 3.911 metri di altezza. La sua campata principale è lunga 1.991 metri. Tra Salvini e il ministro Nakano, fa sapere il Mit, “c’è stato un confronto cordiale sulla cooperazione tra imprese del settore e sull’Expo di Osaka: il Vicepremier e ministro ha sottolineato la presenza del padiglione Italia che sta riscuotendo grande successo“.

“Sono felice di essere qui per rafforzare la collaborazione fra Italia e Giappone, però al di là dell’amicizia e c’entra il tema del lavoro. Sto incontrando aziende giapponesi che vogliono investire, assumere l’Italia, quindi creare il lavoro e ricchezza. Stiamo cercando spazi per le aziende italiane che possono venire qui a estendere il loro business e poi sul punto infrastrutture, collaborazione sulla rete ferroviaria, sul tema della casa, sul tema dell’acqua e sul tema dei ponti“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa a Osaka. “Italia e Giappone sono due paesi vicini da questo punto di vista, siamo pieni di ponti, di viadotti e gallerie e siamo i più ambiziosi al mondo, quindi il Giappone aveva il Ponte a campata unica più lungo al mondo, entro quest’estate conto che ci sia l’approvazione del progetto definitivo perché sia l’Italia a superare il Giappone, Cina, Turchia e a partire coi lavori di un Ponte atteso da un secolo che creerà lavoro e porterà gli ingegneri italiano in tutto il mondo“.