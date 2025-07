Ponte sullo Stretto, Porti ed Aeroporti: Salvini a Catania per gli Stati Generali degli Amministratori locali

StrettoWeb

Giovedì 17 luglio alle ore 18:00 a Catania presso il Mediterranée beach Luxury club di Viale Kennedy si terrà la Festa della Lega in Sicilia con gli ‘Stati generali degli amministratori locali siciliani’. Sarà presente il vicepremier e ministro Matteo Salvini, insieme a parlamentari nazionali del partito, deputati regionali, consiglieri comunali e sindaci. Tra gli altri, interverranno il sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale Claudio Durigon, il senatore e commissario del partito in Sicilia Nino Germanà, la deputata nazionale e commissario provinciale della Lega a Catania Valeria Sudano, il deputato regionale Luca Sammartino, il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Alberto Gusmeroli.

Prevista la partecipazione di oltre 400 amministratori locali, che negli ultimi mesi hanno contribuito alla crescita del partito in Sicilia. Si parlerà anche del Ponte sullo Stretto, a pochi giorni dal via libera previsto dal Cipess e degli investimenti per oltre 40 miliardi in Sicilia su ferrovie, autostrade, porti e aeroporti.