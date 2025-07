Saline Joniche, tartaruga caretta caretta salvata dai bagnanti: mobilitazione sulla spiaggia | FOTO

StrettoWeb

Nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio 2025, a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un commovente salvataggio in mare. Una tartaruga caretta caretta in difficoltà è stata avvistata dai bagnanti nelle acque poco distanti dalla riva. Accortisi che l’animale faticava a nuotare e mostrava segni di sofferenza, alcune persone presenti sulla spiaggia hanno immediatamente allertato i soccorritori e i volontari delle associazioni locali impegnate nella tutela della fauna marina.

L’intervento rapido ha permesso di estrarre la tartaruga dall’acqua in condizioni di sicurezza. La tartaruga dopo il salvataggio verrà affidata ad un centro specializzato per le cure necessarie, l’esemplare aveva un amo impigliato in bocca. Le associazioni ricordano l’importanza di segnalare tempestivamente casi simili per proteggere questa specie, simbolo del Mar Mediterraneo e sempre più minacciata da inquinamento e attività umane.