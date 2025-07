Saline, possibile chiusura della stazione dei Carabinieri. Minasi: “al lavoro per trovare una soluzione”

StrettoWeb

“Nelle scorse ore ho appreso dell’appello dell’Usic, l’Unione sindacale italiana Carabinieri, al Ministero e ai Parlamentari calabresi affinchè intervengano per scongiurare la prospettata chiusura della stazione dei Carabinieri di Saline Joniche e voglio rispondere al segretario nazionale Di Nuzzo che le sue parole non sono cadute nel vuoto. Mi sto interessando della questione e spero di riuscire a dare risposte presto”. Il Senatore della Lega Tilde Minasi scrive così in una nota dopo che il sindacato italiano dei Carabinieri aveva lanciato appunto un appello sul presidio dell’Arma di Saline, sottolineando come la sua chiusura rappresenti “un campanello d’allarme gravissimo, non solo per il territorio della fascia jonica reggina, ma per l’intero assetto della sicurezza nel Sud Italia”.

“La presenza capillare dei Carabinieri sul territorio italiano – prosegue la Senatrice – è non solo un presidio di sicurezza fondamentale, ma anche segno dell’eccellenza di un corpo militare fatto di donne e uomini che lavorano ogni giorno, con totale dedizione, per proteggere i cittadini. Soprattutto in alcune aree del Paese, come quella di Reggio e della Calabria – dice ancora Minasi – la loro presenza assume, se possibile, un’importanza e un significato ancora maggiori, attesa la presenza, purtroppo, della criminalità organizzata, dunque dice bene il segretario Di Nuzzo quando, a proposito di Saline Joniche, parla di “una rete sociale fragile e un territorio che ha bisogno più che mai di istituzioni visibili, affidabili e costanti” e del rischio che si potrebbe correre chiudendo la locale stazione dei carabinieri, ovvero non una “liberazione di risorse”, ma “un vuoto di legalità che rischia di essere rapidamente riempito da poteri informali e criminalità diffusa”.

“E’ per questo – continua la Senatrice – che intendo farmi carico di questa segnalazione, intanto approfondendo la questione presso il Ministero e cercando di capire bene quale sia esattamente il problema e poi cercando insieme una soluzione possibile.Il Governo, la nostra maggioranza e soprattutto il mio partito, la Lega, hanno dimostrato finora quanto abbiano a cuore la sicurezza, tanto da reperire e investire corpose risorse proprio su questo comparto e da introdurre una serie di modifiche normative a maggiore tutela dei cittadini. Dunque – conclude – sono certa di trovare ascolto su un argomento così delicato e spero di poter dare presto aggiornamenti positivi”.