Saline Ioniche, ci risiamo: accesso al mare per persone con disabilità ostruito dai parcheggi selvaggi

StrettoWeb

Qualche giorno fa, ostruita dai rifiuti. Oggi, ostruita dalle auto parcheggiate in modo selvaggio. Arrivano nuove segnalazioni in merito alla situazione vissuta a Saline Ioniche, presso l’accesso al mare per persone con disabilità. Una passerella, segno di inclusione, non utilizzabile per via dell’incuria e dell’inciviltà. “Ciò che dovrebbe essere un luogo di svago e inclusione si è trasformato, ancora una volta, in un muro invalicabile”, si legge nella segnalazione.

Stalli assenti e rischi in caso di emergenza

I motivi? Stalli assenti e passaggio ostruito da “auto parcheggiate in modo selvaggio e indiscriminato. Inoltre, l’unica via di accesso alla spiaggia, Viale dei Gelsomini, è risultata bloccata, impedendo il transito a doppio senso. Le auto lasciate ai margini della carreggiata hanno reso impossibile non solo la viabilità, ma anche qualsiasi emergenza o intervento tempestivo”. Questa situazione accade “sistematicamente ogni fine settimana, nonostante il divieto di sosta disposto dal Comune per il periodo dal 15 luglio al 15 settembre. È evidente che, in assenza di controlli e sanzioni, il provvedimento resta lettera morta”.

L’ordinanza | PDF