“Putin disprezza USA e pace”: violento attacco russo su Kiev con 550 fra droni e missili

Secondo l’Aeronautica militare ucraina, nella notte scorsa, la Russia ha attacco Kiev con 539 droni di diverso tipo e 11 missili. Abbattuti, confermano poche ore dopo l’ultimo colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin, 268 droni e due missili. “Notte assolutamente terribile e insonne a Kiev. Una delle peggiori finora. Centinaia di droni e missili balistici russi sono caduti sulla capitale ucraina. Subito dopo che Putin ha parlato con il presidente Trump. E lo fa di proposito“. Ha dichiarato in un post su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, secondo il quale “Putin mostra chiaramente il suo disprezzo totale per gli Stati Uniti e per chiunque abbia chiesto la fine della guerra“.

“Contro Mosca servono senza indugi le sanzioni più severe – incalza – L’Ucraina deve essere dotata di tutti i mezzi necessari per difendersi. Le decisioni sbagliate non possono che incoraggiare l’aggressore a intensificare il terrore“. E, conclude, “ogni regime criminale del mondo sta seguendo con attenzione le azioni di Putin e le risposte. Se la facesse franca, sarebbe per tutti un messaggio molto chiaro. Basta aspettare la pace. Bisogna agire per raggiungere la pace. La pace attraverso la forza“.