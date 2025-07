Rugby, a Cosenza il test match Italia-Irlanda U18: evento storico per il Sud

StrettoWeb

Un appuntamento di prestigio attende il rugby italiano: la Federazione Italiana Rugby (FIR) ha proposto alla controparte irlandese di disputare a Cosenza l’incontro internazionale tra le nazionali Under 18 di Italia e Irlanda, in programma per sabato 1° novembre 2025. La Federazione irlandese ha già dato il proprio assenso, e l’assegnazione ufficiale è stata ratificata nell’ultimo Consiglio federale. “È una grande gioia e un onore per tutto il Sud Italia ospitare una sfida tra due squadre del Torneo Sei Nazioni, un evento che solitamente si svolge nel quadrilatero del nord est,” ha dichiarato con entusiasmo Santino Surace, responsabile della FIR Calabria. “Si tratta di un’occasione importante per il Mezzogiorno e per lo sport calabrese in generale – ha aggiunto – che attirerà appassionati da tutta Italia, soprattutto dalle regioni limitrofe.”

A convincere la Federazione a scegliere Cosenza è stato l’impianto sportivo “Macrì”, struttura all’avanguardia dotata di una delle club house più suggestive del Paese, dove si svolgeranno le cerimonie ufficiali e il tradizionale “terzo tempo”, momento conviviale tra giocatori, dirigenti e tifosi. La nazionale irlandese, dal canto suo, ha optato per Rende come sede di allenamenti e alloggio, facendo base presso l’impianto dedicato a Tonino Mazzuca.

A supportarla sarà la società Rugby Rende, che fornirà assistenza logistica e tecnica durante il soggiorno in Calabria. Un’occasione imperdibile per gli appassionati della palla ovale, che si preparano ad accogliere un evento sportivo di rilievo internazionale, nel segno della crescita e della promozione del rugby nel Sud Italia.