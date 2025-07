Rotary Club Gioia Tauro: Vincenzo Barca passa il testimone a Manuela Strangi

StrettoWeb

Ieri sera si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne del Rotary Club Gioia Tauro presso la splendida cornice del Da Dà Restaurant di Gioia Tauro. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi soci di autorità rotariane e ospiti illustri, tra cui la Past Governor del Distretto 2102 Maria Porcino, l’attuale Assistente del Governatore Enzo Papalia, il Sindaco della città di Gioia Tauro Simona Scarcella e il Vicesindaco Totò Parrello. Durante la serata di gala, Vincenzo Barca ha formalmente consegnato la presidenza del club a Manuela Strangi, che sarà alla guida del club per il prossimo anno rotariano 2025-2026. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti di grande emozione e riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto da Vincenzo Barca durante il suo mandato.

La Past Governor Maria Porcino dopo essersi complimentata con il Past Presidente Barca e con la sua squadra per l’ottimo anno rotariano e per le le molteplici iniziative veriegate e di spessore messe in campo, anche in collaborazione con altri Club service del territorio, ha rivolto parole di augurio e incoraggiamento a Manuela Strangi, sottolineando l’importanza del ruolo del presidente nel guidare il club verso nuove sfide e obiettivi. L’Assistente del Governatore Enzo Papalia dopo aver portato i saluti, leggendo un messaggio del Governatore Demarco, ha anch’egli espresso le sue congratulazioni e ha sottolineato l’impegno e la dedizione del club per il servizio alla comunità.

Il Sindaco Simona Scarcella ha portato i saluti delle istituzioni cittadine, esprimendo vive congratulazioni per l’attività del Rotary Club Gioia Tauro e sottolineando l’importanza della collaborazione tra il club e l’amministrazione comunale per il bene della città; ha annunciato ai presenti di aver deliberato all’unanimità con i propri componenti di Giunta l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di un immobile confiscato alla criminalità organizzata da destinare a sede del Rotary gioiese.

La serata è stata anche l’occasione per ringraziare Vincenzo Barca per il suo impegno e la sua leadership durante il suo mandato, e per dare il benvenuto a Manuela Strangi, che sarà alla guida del club nel prossimo anno con un programma ambizioso ed un piano strategico da realizzare. Con la nuova presidenza, il Rotary Club Gioia Tauro si appresta a continuare il suo lavoro di servizio alla comunità, con l’obiettivo di promuovere valori come l’integrità, la leadership e la solidarietà. La cerimonia del passaggio delle consegne ha rappresentato un momento importante per il club, che si conferma come una presenza attiva e impegnata nella città di Gioia Tauro ed in tutto il territorio della Piana.