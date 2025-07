A Rossano apre la prima scuola dell’infanzia bilingue della Calabria: presentazione il 7 luglio

StrettoWeb

È in programma per lunedì 7 luglio alle ore 19.00, presso il Palazzo San Bernardino nell’area urbana di Rossano, la conferenza stampa pubblica di presentazione della Pingu’s English School Rossano, la prima scuola dell’infanzia bilingue della Calabria. L’iniziativa non è riservata alla stampa, ma aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di far conoscere da vicino un progetto educativo innovativo rivolto ai bambini della fascia prescolare. La nuova sede è in Via dei Normanni 250/A, a Rossano.

A coordinare l’incontro sarà Deborah Ferraina. Previsti gli interventi di:

– Emilia Modica, Co-founder e Presidente di Pingu’s English Italy

– Daniele Arboit, Co-founder e General Manager di Pingu’s English Italy

– Giovanni Galluzzo, Centre manager – Pingu’s English Rossano

La conferenza offrirà l’occasione per raccontare il metodo didattico di Pingu’s English, che coniuga gioco e comunicazione nella formazione precoce, e per approfondire il ruolo del bilinguismo nella crescita dei più piccoli. La partecipazione è libera. Chiunque fosse interessato potrà ascoltare i promotori e conoscere da vicino la visione pedagogica della nuova scuola.