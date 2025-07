Roghi Ospedale della Sibaritide, Mattiani: “attacchi vili a presidi sanità”

StrettoWeb

Son oramai ripetuti gli incendi che si stanno verificando presso il Nuovo Ospedale della Sibaritide. Addirittura il terzo in una settimana. Questa situazione è diventata particolarmente preoccupante per la frequenza e la natura dei roghi. Sulla vicenda è intervenuto il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani per condannare duramente quanto sta succedendo a Sibari: “quello che sta succedendo a Sibari è gravissimo. Ad essere colpita da questi sporchi delinquenti non è soltanto la struttura, l’impresa concessionaria, ma ad essere colpiti siamo tutti noi, il cuore delle Istituzioni, la Calabria per bene, la Calabria che guarda allo sviluppo e che guarda al futuro.

Una Calabria che vuole definitivamente isolare e punire chi ostacola il progresso di una Regione. I calabresi che da venti anni attendono la realizzazione di strutture ospedaliere sono stanchi. Adesso basta, si è superato di gran lunga il limite. Altri roghi, peraltro, da quello che mi è dato conoscere da notizie della stampa locale, a cantiere operativo. Ho piena fiducia nelle Forze dell’Ordine e in chi sta operando sul territorio alla ricerca di mandanti ed esecutori, ma è il momento di intervenire con assoluta tempestività e durezza, affinché simili episodi non si verifichino più e i lavori possano proseguire in assoluta serenità e con celerità fino al completamento.

Se necessario anche facendo presidiare il cantiere con l’esercito e con un presidio costante dentro e fuori il cantiere di forze dell’ordine. E questo è l’appello che rivolgo ai Ministri competenti cui sono convinto il Presidente Occhiuto non tarderà a rivolgersi, sempre se non lo ha già fatto conoscendo la Sua attenzione e fermezza. Quello che sta accadendo è molto grave. Delinquenti, miserabili, state ostacolando la realizzazione di una struttura sanitaria che servirà anche voi, le vostre famiglie, i vostri figli. State cancellando il futuro della Calabria!“.

Il riferimento anche agli altri grandi ospedali: “A tutela di tutti, sarebbe importante adottare le stesse misure sui cantieri degli altri grandi Ospedali. Su quello di Vibo Valentia, ma anche su quello del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro che presto verrà cantierizzato. Un presidio fisso delle forze dell’ordine è una esigenza fondamentale. Lo Stato deve essere presente sin da subito, in via preventiva. Il messaggio deve essere chiaro a tutti i vermi che purtroppo ancora albergano nei nostri territori: lo Stato c’è, non abbiate mai alcun dubbio“.