Rizziconi, odori nauseabondi a causa di un incendio. Il sindaco: “al lavoro per risolvere il problema” | INTERVISTA

Il cattivo odore di bruciato, che da alcune notti tormenta buona parte del territorio di Rizziconi, è dovuto ad un incendio che da giorni insiste in un podere nel territorio del comune di Taurianova. Il sindaco Alessandro Giovinazzo, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “mi sono recato più volte sul posto assieme ai vigili urbani ed ho contattato le competenti autorità affinché risolvano al più presto la problematica che sta creando disagi alla nostra comunità”. “Nonostante sia stato domato l’incendio, continuano a verificarsi esalazioni e produzione di fumi che ogni sera al cambio del vento arrivano sul nostro territorio rendendo l’aria irrespirabile”, rimarca il primo cittadino.

Intanto, è stata installata poco fa, a cura dei tecnici del “Servizio Aria” dell’Arpacal (Dipartimento di Reggio Calabria), una colonnina di campionamento della qualità dell’aria. La stessa è già in funzione e campionerà continuativamente per 24h l’aria sul nostro territorio comunale. Domani verranno prelevati i filtri di campionamento e analizzati in urgenza in modo da avere nel più breve tempo possibile i risultati che, non appena disponibili, verranno comunicati da Arpacal stessa.