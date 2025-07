Rizziconi, avviato il processo di riorganizzazione dell’Udc

StrettoWeb

Nell’ambito del più ampio percorso di riorganizzazione dell’Unione di Centro sul territorio metropolitano, si comunica la conclusione dell’esperienza gruppo dirigente del partito nel Comune di Rizziconi. Una decisione che si inserisce in un progetto di rilancio e rinnovamento, necessario per costruire una nuova fase politica capace di rispondere con concretezza alle esigenze della comunità locale. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al commissario cittadino uscente Fabio Pelle – dichiara il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti – per l’impegno dimostrato con la sua attività politica. Il suo contributo ha rappresentato un punto di riferimento per il partito sul territorio, contribuendo a mantenere vivi i valori e la presenza dell’Udc. Con l’avvio di questa nuova fase, l’Udc guarda al futuro con rinnovata fiducia. Sono certo che, attraverso un gruppo dirigente rinnovato e fortemente radicato nella realtà locale, il partito potrà offrire un contributo determinante per il rilancio sociale, economico e culturale di Rizziconi”.

“Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove nomine, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto, la partecipazione e la valorizzazione delle migliori energie del territorio si possa costruire un progetto politico solido e credibile“, conclude Occhipinti.