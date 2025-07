I risultati della giornata finale del Global South Innovation 2025 con Gentiloni e Cicione

StrettoWeb

La giornata conclusiva del Global South Innovation 2025, tenutasi a Maida, si è rivelata un’esperienza di straordinaria intensità e respiro internazionale. Organizzato grazie alla visione di Francesco Cicione e alla rete di collaborazioni promosse da Entopan e Harmonic Innovation Group, l’evento ha radunato leader politici, innovatori, imprenditori, accademici e delegazioni da Europa, Africa e Asia in un confronto aperto sul futuro del Mezzogiorno e sulle traiettorie globali dell’innovazione sostenibile.

Tra gli interventi di rilievo, quello dell’On. Paolo Gentiloni ha tracciato l’immagine di un Sud attrattivo, capace di generare valore e futuro. Gentiloni ha condiviso una visione propositiva del Mezzogiorno come ponte strategico tra continenti, in grado di raccogliere e potenziare le energie del cambiamento. Emozionante e sorprendente è stata la chiusura affidata a Francesco Cicione, che ha attribuito l’intera realizzazione dell’iniziativa alla grazia di Dio. Le sue parole: “Umanamente parlando sarebbe stato impossibile”, hanno trasformato un evento istituzionale in una testimonianza viva di fede, fiducia e umanità condivisa.

“Solo in un secondo momento ho compreso quanto questa cornice internazionale e spirituale potesse intersecarsi profondamente con la mia esperienza professionale e personale. Da Funzionario presso il Comune di Catanzaro, ho vissuto con particolare orgoglio la partecipazione a un evento che ha messo in luce il nostro territorio come fulcro culturale e operativo per nuove narrazioni del Sud. Il mio ruolo, seppur marginale nel contesto dell’intera manifestazione, mi ha offerto uno sguardo privilegiato sulla capacità del Sud di dialogare con il mondo e di fare rete.

Il Global South Innovation non è stato semplicemente una conferenza, ma un richiamo all’impegno, alla visione condivisa e alla fede come motore di ogni trasformazione. Ringrazio sentitamente gli organizzatori, i relatori e tutti coloro che hanno contribuito a questa tappa memorabile. Ne usciamo arricchiti, ispirati e chiamati a coltivare ciò che è stato seminato. Questo bilancio, non è soltanto una riflessione conclusiva: è un punto di partenza, un trampolino di lancio per il Sud non solo d’Italia ma del mondo“.