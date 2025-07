Ripepi: “Bandecchi vuole la Reggina, ha perdonato chi lo insultava. Ballarino quanto chiede? E Falcomatà…”

StrettoWeb

Ieri, nel faccia a faccia con gli ultrà, Falcomatà ha svelato il suo bluff. Il sindaco, dopo aver consegnato personalmente, insieme al fido Brunetti, la Reggina nelle mani di Ballarino, e dopo aver parlato di possibili cordate pronte a rilevare il club, ha fatto il ‘gioco delle tre carte’, passando dalla parte dei tifosi e chiedendo a Ballarino di fare i fatti. Una mossa utile a tenere buona la piazza in attesa che qualcuno si presenti perchè, come gli ultrà hanno confermato: “se qualcuno si presenta, Ballarino vende al 100%”. Si è presentato Bandecchi.

Il ricco imprenditore che già qualche anno fa aveva mostrato interesse verso la Reggina, salvo poi essere stato ‘bocciato’ dallo stesso Falcomatà per mere logiche personali e politiche, ha ‘perdonato’ tutti rilanciando la sua proposta di diventare proprietario della Reggina.

In una diretta social da Roma, Massimo Ripepi, che lo ha contattato personalmente per sondare la possibilità di un suo rinnovato interesse verso i colori amaranto, ha dichiarato: “Bandecchi ha speso 100 milioni di euro per la Ternana e non ha mai fatto 1 euro di debiti. L’Ufficio delle Entrate sta verificando se i soldi dell’Università possono essere usati per sostenere una squadra di calcio. La prima tranche dell’ispezione è andata benissimo, l’avete letta sui giornali. Hanno detto che Bandecchi ha fatto fallire la Ternana, mentre la Ternana è fallita quando non c’era lui, anzi ha dato dei soldi da semplice cittadino per sostenerla.

Il sindaco fa il gioco delle tre carte. Hanno fatto un comunicato senza dire nulla. Una pantomima per bloccare il tifo, facendo finta di prendersela con Ballarino. Finalmente c’è un’offerta.”.

Falcomatà, appena ha capito che Bandecchi potesse avere interessi politici a Reggio Calabria, ha preso un benestante lasciando un multimiliardario.

Stefano Bandecchi, appena gli ho prospettato la situazione della Reggina, ha preso il telefono e ha detto ciò che voi avete ascoltato (nel video social, ndr). Ha detto: ‘io la porterò in C facendo investimenti veri, poi la lascio a una società di professionisti gratis. Vediamo Ballarino quanto chiede. Abbiamo parlato quasi 3 ore. Questa è una fase di trattativa in cui Bandecchi manderà una pec per richiedere un incontro. Vuole evitare intromissioni di terzi. Bandecchi vuole il bene della città e allargare l’interesse a imprenditori reggini, ne sono convinto, anche se lui lo farà da solo.

Gli ho chiesto se potesse salvare la Reggina da Falcomatà e di Brunetti, dal gioco delle 3 carte. La responsabilità ce l’ha Falcoamatà, Ballarino è il meno responsabile, gliel’hanno regalata la Reggina. Falcomatà ha fatto un comunicato supercazzola, resterà nella storia delle supercazzole. Un comunicato concordato con il potentissimo ufficio stampa di Stefano Perri.

Falcomatà ora deve prendere una posizione. I tifosi hanno detto che Ballarino, davanti a un’offerta, è disposto a cedere il 100%. È da capire quanto vale questa squadra. Non so quanto può chiedere Ballarino per una società che gli è stata donata. Secondo me ha speso pochissimo, tra sponsor e incassi, ha triplicato i suoi fatturati. Bandecchi lo chiamato Latella che poi non ha avuto la forza di imporsi davanti al sindaco. Ho chiesto a Bandecchi di perdonarli per tutte le cose brutte che gli hanno detto.

Io sono convinto che quando verrà a Reggio e saliremo in C ci sarà un entusiasmo tale che lui si innamorerà della città. Sono contento di fare parte di un gruppo politico guidato da una persona per bene che combatte le ingiustizie. Ogni tanto può anche sbagliare a dire certe cose ma la sostanza, che ha nel cuore, è che vuole rendere il mondo migliore. Ringrazio Bandecchi per il segno d’amore che sta dando verso questa città, ha perdonato le cose brutte che gli hanno detto.

Lui manderà, penso lunedì o martedì, una pec con una richiesta di incontro, Ballarino dirà una cifra. Spero che si possa le sorti della nostra squadra che giace in un misero stato per colpa della politica. Il sindaco non so se si è mosso o ha ricevuto risposte negative. Ma non ha trovato niente. Io mi sono mosso chiedendo alla persona più ricca che conosco“.