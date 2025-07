Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, il sindaco di Messina: “ci sono perplessità”

StrettoWeb

“Si è svolto questa mattina, presso la sede della Città Metropolitana di Messina, un incontro tra l’Assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, i vertici dell’ASP e gli amministratori locali della provincia, per la presentazione del nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. Un tema delicato, che riguarda da vicino il diritto alla salute dei cittadini e la capacità del sistema sanitario di offrire risposte adeguate ai territori”, è quanto afferma il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

“I sindaci presenti hanno espresso le loro perplessità e preoccupazioni rispetto alle ricadute del piano, evidenziando criticità, carenze strutturali e la necessità di garantire una copertura sanitaria efficace in tutte le aree, comprese quelle più disagiate. Mi sono fatto portavoce delle istanze non soltanto della città di Messina, ma dell’intero territorio provinciale. È fondamentale che ogni scelta tenga conto delle reali esigenze delle comunità locali e dell’urgenza di rafforzare la rete dei servizi sanitari in maniera equa e funzionale”, conclude Basile.