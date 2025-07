Si rinnova la collaborazione fra Bocale Calcio e associazione Don Milani

StrettoWeb

Il Bocale Calcio Admo, anche per la stagione 2025/2026 rinnova il rapporto di collaborazione con l’Associazione di volontariato Don Lorenzo Milani, che da anni nell’ambito, del terzo settore della nostra città si spende in tantissime attività sulla devianza minorile. Sono stati infatti tanti i successi ottenuti dalla Don Milani insieme con il Bocale, che ci hanno visti impegnati all’istituto penale per minori di Cz, come all’Istituto carcerario Panzera di Rc. Solo alcune, delle tantissime attività svolte, che hanno portato il Bocale ad essere di ausilio per il mondo del sociale della nostra città.

Per questo tutto il consiglio direttivo della Don Milani, ringrazia il Bocale Calcio Admo nella persona della sua massima autorità il Presidente Filippo Cogliandro, per le nuove ed importanti iniziative già programmate per il futuro