Rinasce il Mercato Ittico di Reggio Calabria: l’inaugurazione con il ristorante GustAmare | FOTO e INTERVISTE

Inaugurato ufficialmente il nuovo Mercato Ittico del porto di Reggio Calabria. Dopo anni di lunga attesa, con la struttura chiusa nonostante l’aggiudicazione alla società Ittica 2C nel Luglio 2023, da quest’oggi finalmente il Mercato Ittico ritorna aperto al pubblico con tanto di nuovo punto di ristoro, il ristorante “GustAmare”. Il progetto mira a valorizzare le eccellenze della filiera ittica calabrese, creando sinergie con la ristorazione.

L’apertura del Mercato ittico di Reggio Calabria e del ristorante interno si propone non solo come hub commerciale, ma come luogo di incontro, gusto e identità territoriale.

Ristorante GustAmare, designer Giamboi: “mantenuta la tradizione”

A partire da questa sera, sarà aperto anche il ristorante GustAmare. Nel ristorante del mercato, ci si attende un’offerta variegata: pesce fresco, pesce frollato, la vasca del vivo e un banco del pesce come se fosse una pescheria con pescato giornaliero. Passione autentica e sapori che emozionano: crudi, zuppe di mare, grigliate e preparazioni della tradizione, tutte accompagnate dalle eccellenze del nostro mare e intrise di territorio.

Il designer Mauro Giamboi ha spiegato: “un locale che si va a piazzare in un punto specifico della città, deve rimandare all’idea del mare. I piatti saranno di mare. L’edificio aveva una sua eredità che abbiamo deciso di mantenere seppur ampliando la qualità degli spazi. Associarci a quest’eccellenza è straordinario. Nella mia carriera, ultimamente, mi sono dedicato al design di imbarcazioni. Questo, pur essendo un design ‘di terra’, vuole avere quest’associazione con il mare che è quello che abbiamo cercato di fare realizzando materiali semplici e facendo sentire le persone a casa“.

Lo chef Libro: “il menù varia ogni giorno, il pescato farà da padrone”

Ai microfoni di StrettoWeb, lo chef Carmelo Libro ha dichiarato: “il menù cambierà tutti i giorni. Comanderà la vetrina del pesce e il pescato del giorno, in base ad esso facciamo il menù. Faremo sia piatti elaborati che piatti tradizionali“.