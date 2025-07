Riace, al via l’esercitazione campale “Auxilium 2025” della Croce Rossa Italiana

StrettoWeb

E’ partita lo scorso venerdì 18 luglio, con l’installazione di un campo di addestramento operativo, la prima Esercitazione Campale Auxilium 2025, del centro di Mobilitazione Calabria del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Un fine settimana di formazione e esercitazioni di alto livello sta caratterizzando l’attività addestrativa di circa cento operatori, tra militari e infermiere volontarie.

Il Campo Militare è installato presso la struttura ricettiva del Santuario dei santi “Cosma e Damiano” a Riace (RC), sotto la direzione del Comandante del Centro di Mobilitazione Calabria, cap. Silvestro Passarelli.

Tra le attività in essere molto spazio si sta concentrando sulla formazione in teatri operativi in ambienti permissivi e non. A tenere i vari corsi e coordinare le attività addestrative docenti d’eccezione. Addestramento formale, formazione mentale, addestramento psicologico militare e tecniche operative e di sopravvivenza, metodi e strategie di soccorso in ambiente ostile, rappresentano i punti cardine dell’attività formativa del primo Auxilium 2025.

“Questo nostro primo Campo a Riace rappresenta un importante momento di formazione, coesione e condivisione” ha dichiarato il comandante Passarelli. “Inoltre – ha proseguito – è un’attività che vuole contribuire a arricchire il bagaglio professionale dei militari presenti, creando un’amalgama fondamentale per svolgere al meglio il proprio ruolo specifico in tempo di pace e di guerra“.