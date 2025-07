Rende scommette sui giovani, Di Martino: “B2 tosta ma abbiamo talento”

StrettoWeb

“Questa nuova stagione rappresenta per noi una vera sfida di responsabilità. Scendere in campo con una squadra giovane in un campionato competitivo come la Serie B2 non è una scelta casuale, ma il risultato di un progetto tecnico chiaro e ambizioso. Puntiamo sullo sviluppo dei nostri ragazzi, guardando al medio-lungo termine”. È quanto dichiarato da Umberto Di Martino, nuovo coach della Bim Bum Basket Rende, avversaria della Viola in Serie B Interregionale.

Intervistato ai microfoni della società Cosentina, Di Martino ha parlato così del roster a sua disposizione: “una squadra molto giovane, formata da atleti selezionati non solo per il talento, ma soprattutto per l’atteggiamento e la disponibilità al lavoro. Sono ragazzi con voglia di crescere e mettersi in gioco ogni giorno“.

Sulla partecipazione alla B2, il coach dei cosentini ha spiegato: “è un’opportunità formativa e competitiva. Ci confronteremo con realtà strutturate, e questo ci permetterà di crescere, costruire un’identità tecnica ben definita e testare la nostra tenuta mentale e fisica. Come affronteremo la preparazione? Con metodo, serietà e attenzione ai dettagli. Sappiamo che il percorso sarà impegnativo, ma anche pieno di stimoli. Ogni allenamento sarà un passo verso la crescita“.

Obiettivi stagionali? “Non solo ottenere risultati sul campo, ma formare atleti responsabili, capaci di affrontare le difficoltà con maturità e spirito costruttivo. Il nostro lavoro quotidiano sarà focalizzato sulla crescita tecnica, mentale e comportamentale, sempre nel rispetto dei valori dello sport e della maglia del Bim Bum Basket Rende. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma anche delle grandi potenzialità di questo gruppo. E lavoreremo ogni giorno per farle emergere“, ha concluso il coach.