Regionali Veneto, è l’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo il candidato del centrosinistra (senza Renzi e Calenda)

StrettoWeb

Il centrosinistra veneto ha scelto il suo candidato per la presidenza della Regione: sarà Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso. L’annuncio è arrivato al termine di una riunione in cui hanno partecipato: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che Vogliamo, Rete delle Civiche Progressiste, +Europa, Volt Europa, Partito Socialista Italiano e Movimento Socialista Liberale. Da notare l’assenza di Italia Viva di Renzi ed Azione di Calenda che, almeno per il momento, non hanno siglato l’accordo con l’area progressista.

“Giovanni Manildo – si legge nella nota diffusa dalle forze politiche – è un amministratore capace e innovativo, una figura autorevole e credibile, in grado di parlare a tutto l’elettorato veneto. Con lui vogliamo proporre un nuovo progetto al Veneto: un’alternativa vera alla destra, dopo trent’anni di governo ininterrotto”.