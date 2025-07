Regionali Campania, De Luca incontra Schlein: verso l’accordo su Fico (M5S) candidato presidente

StrettoWeb

Il del Pd, Elly Schlein, ha incontrato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Fonti del Nazareno parlano di un incontro svolto “in un clima positivo e proficuo” per fare il punto sulle Regionali d’autunno e “si è condivisa l’opportunità che, proprio partendo dalla convergenza sul programma, in sintonia con i territori, si possano creare le condizioni per la sintesi finale volta ad individuare, senza veti o posizioni pregiudiziali, il candidato presidente in grado di rappresentare e fare sintesi in tutta l’area progressista”.

Il candidato dell’area progressista dovrebbe essere Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, ex presidente della Camera e ben visto anche all’interno dei Dem.