Reggio Calabria, Zimbalatti (Forza Italia): “caos giostre di Settembre, ennesima bocciatura del Tar”

“Pur avendo proposto da gennaio nelle commissioni competenti la necessità di individuare per tempo una location per gli spettacoli viaggianti, nell’immediatezza le giostre presenti annualmente per le feste di Settembre in onore della nostra Patrona .Nulla è stato proposto tranne che solo parole chiacchiere fino a farci ritrovare nelle solite condizioni di emergenza”. Lo afferma Nino Zimbalatti, consigliere comunale di Forza Italia.

“Tale criticità oggi viene estremizzata ancora di piu con la bocciatura del Tar sulla localizzazione a Botteghelle delle giostre di Settembre .Anno dopo anno stessa spiaggia stesso mare Tutto cio’ da perfettamente ragione alla mia continua richiesta di un assessorato alla programmazione . Ma in un mondo di sordi veri o falsi si procede come se nulla fosse dopo parecchi mesi dalle nomine assessorili con una giunta monca anche nell’assessorato alle attività produttive .Oggi altra scoppola del Tar ma ci si e’ ormai abituati nel procedere totalmente sconnessi dalle necessità con un procedere a vista senza alcuna programmazione determinando gravi criticità per uno svilupppo programmato e consono ai tempi moderni della citta”.