Reggio Calabria, Waterfront o Lippufront? Archi Club denuncia il degrado: “vasche abbandonate e rischio igienico-sanitario”

StrettoWeb

“Giovanni Di Bella presidente dell’associazione Archi Club ancora una volta segnala la totale assenza di una manutenzione regolare e programmata delle vasche del waterfront. Arrivano i turisti tra cui Sky calcio mercato ,un programma di fama internazionale, e assistono a questo scempio. Il waterfront ancora una volta abbandonato a se stesso e dopo le numerose segnalazioni è stata effettuata semplicemente una manutenzione che sapeva di “contentino” ma che come possiamo ben vedere ha dato scarsi risultati”. Lo afferma in una nota Giovanni Di Bella presidente dell’associazione Archi Club.

“La domanda che da semplice cittadino mi pongo è : possibile che nel 2025 non riescano a trovare un modo di pulire in maniera ottimale queste vasche? Ma soprattutto è possibile che non esistano in commercio prodotti in grado di non fare generare o quantomeno ritardare la formazione di queste alghe? Nei mesi scorsi abbiamo letto del finanziamento che doveva interessare alcune fontane di Reggio, dov’è finito questo finanziamento? Era solo una manovra elettorale? Questo è diventato un problema igienico-sanitario in quanto lì giocano i bambini che potrebbero toccare l’acqua contaminata delle vasche , cosa accadrebbe qualora ciò accada? Colgo l’occasione per segnalare anche che la scalinata adiacente nella quasi totalità è spenta o meglio , per essere proprio sincero, ancora un faretto lungo tutta la scalinata ha deciso di resistere e fare il proprio dovere fino in fondo”.