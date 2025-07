Reggio Calabria, “visita” a sorpresa: al Porto il lussuoso yacht dell’ex presidente del Coni Malagò

StrettoWeb

Una visita a sorpresa, quest’oggi, al Porto di Reggio Calabria. Tanti cittadini e turisti, infatti, hanno notato la presenza del lussuoso yacht di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e imprenditore. Non uno yacht qualunque e non un proprietario qualunque, considerando che parliamo di colui che fino a un mese esatto fa era alla guida dell’ente sportivo italiano più importante. Non si conoscono i motivi della “visita”, per questo a sorpresa, ma secondo quanto verificato sullo Stretto non vi è presente Malagò, bensì soltanto i marinai.

Domani l’arrivo a Crotone

Nella giornata di domani l’imbarcazione partirà da Reggio e arriverà a Crotone, la città in cui Malagò raggiungerà il suo mezzo.