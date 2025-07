Reggio Calabria, al via la XXX Scuola Estiva di Astronomia: scienza e futuro al centro

StrettoWeb

Si terrà lunedì 21 luglio 2025, alle ore 17:00, presso il Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la cerimonia di apertura della XXX edizione Scuola Estiva di Astronomia, dal titolo “Dall’Astronomia all’Astrofisica: due modi di investigare l’Universo”.

L’evento, organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con la Società Astronomica Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e accademici. Tra i relatori: Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria; Filippo Quartuccio, Delegato alla Cultura; Anna Brancaccio, Dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Patrizia Caraveo, Presidente della Società Astronomica Italiana; Roberto Ragazzoni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

A seguire, il Professor Ragazzoni terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Qui e là… intelligenze e come trovarle: rivisitando Drake e Monod alla luce delle nuove scoperte”, un intervento che promette di esplorare le frontiere della ricerca astrofisica e le domande fondamentali sull’esistenza di vita intelligente nell’Universo.

La Scuola Estiva di Astronomia, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, sarà gestita dalla Società Astronomica Italiana, che per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria si occupa delle attività del Planetario Pythagoras. Partner importante di questo percorso è anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica.

In occasione della XXX edizione della Scuola Estiva di Astronomia, la Città Metropolitana ha implementato ed arricchito le attività previste durante la settimana, promuovendo l’evento di lancio nella sede di Palazzo Alvaro, con l’obiettivo di evidenziare la centralità istituzionale che la storica scuola riveste, come uno degli appuntamenti di divulgazione scientifica più antichi e longevi del Sud Italia.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, con lungimiranza politica è impegnata da molti anni sul versante della didattica e della divulgazione scientifica, attuando percorsi formativi a contenuto storico-scientifico, orientati all’inserimento della scienza in un contesto multidisciplinare ricco di ricadute metacognitive al fine di approfondire lo studio dei fattori che influenzano l’apprendimento delle discipline scientifiche.

La XXX Scuola Estiva di Astronomia rappresenta un’occasione unica per appassionati, studenti e ricercatori di approfondire temi cruciali legati all’osservazione e alla comprensione del cosmo, con un approccio che unisce tradizione scientifica e innovazione.