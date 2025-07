Reggio Calabria, via Trapezi senza acqua nei weekend: “ogni estate la stessa storia, siamo abbandonati”

StrettoWeb

“Buongiorno alla redazione di StrettoWeb, scrivo questa mia in veste di cittadino che paga puntualmente tutte le tasse e che puntualmente nel periodo estivo tutti i weekend non gode del servizio che profumatamente paga. Mi chiamo Gozzi Giuseppe e abito in uno stabile di famiglia che conta quattro nuclei familiari sito in via Trapezi 181, sopra il cimitero di Croce Valanidi per intenderci. Ebbene in questa zona, mentre nel resto della fazione sembra di essere in acquapark, manca sempre nei weekend la fornitura idrica giorno e notte”. E’ questo il grido d’allarme di un cittadino di Reggio Calabria che ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una segnalazione per segnalare la costante difficoltà nel gestire la vita quotidiana a seguito della mancanza d’acqua.

“Le due cisterne deputate a riserva naturalmente si svuotano, problema a mio avviso tecnico in fase di manovra nell’acquedotto che si ripete tutti gli anni in estate e che ha raggiunto il picco clamoroso nell’ estate del 2024 dove la fornitura è rimasta a secco per abbondanti tre mesi, nei quali siamo stati assistiti dalle autobotti sorical e dal cofano della mia autovettura capiente di 200 litri di acqua facendo alla bisogna viaggetti avanti e indietro alla fontanella pubblica perfettamente efficiente e distante dalla mia abitazione circa 400 metri”.

“Mentre scrivo la presente mi sto accingendo a caricare il cofano della autovettura dei fusti per iniziare la mia transumanza alla fontanella oggi Sabato 5 luglio 2025. La situazione a Sorical è ben nota ma come succede spesso nell’ Italia Africana a chi non ha i compari sei solo un codice fiscale e un numero in bolletta. Distinti saluti a tutta la redazione ,gentilissimi”.