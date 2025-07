Reggio Calabria, al via i pagamenti per i componenti di seggio del Referendum 2025

StrettoWeb

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini relativamente al pagamento degli emolumenti dei componenti di seggio per le elezioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025. “Il Dirigente del Settore Risorse umane e servizi demografici rende noto che sono in pagamento gli emolumenti per i componenti di seggio impegnati per il Referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

Si fa presente che:

A coloro che hanno fornito il codice IBAN, le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente.

Per i pagamenti in contanti occorrerà recarsi agli sportelli/filiali della Banca Intesa San Paolo secondo il seguente calendario:

– nei giorni del 17 e 18 luglio 2025 presso la filiale Cedir, dalle ore 8:30 -13:00;

– da lunedì 21 luglio 2025 i pagamenti saranno effettuati anche presso le sedi di via Miraglia, Villa San Giovanni e Pellaro dalle ore 8:30-13:00″.