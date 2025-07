Reggio Calabria, veicolo perde olio sulla SS106 a Pellaro: disagi al traffico

StrettoWeb

Serata di disagi lungo la SS106 Taranto-Reggio Calabria, nel tratto che attraversa la periferia sud di Reggio Calabria. All’altezza del chilometro 12, in località Pellaro, si è verificato uno sversamento di olio da parte di un veicolo, creando serie difficoltà alla circolazione stradale.

La carreggiata è risultata estremamente scivolosa, costringendo le forze dell’ordine e gli uomini dell’ANAS a intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza. Sul posto sono stati utilizzati segatura e altri materiali assorbenti per ripulire e asciugare la sede stradale, mentre il traffico è stato parzialmente deviato, causando lunghe code e rallentamenti per centinaia di automobilisti.

Grazie al pronto intervento degli operatori, la situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze gravi. Il tratto interessato è stato riaperto alla circolazione solo dopo le operazioni di messa in sicurezza.