Reggio Calabria, uomo muore in mare in città: ucciso da un malore improvviso | DETTAGLI

StrettoWeb

Tragedia sulla spiaggia delle Sabbie Bianche nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente nei pressi dell’Aeroporto dello Stretto, dove un uomo ha accusato un improvviso e grave malore mentre si trovava sul litorale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano: il decesso è stato constatato direttamente sul posto.

Come previsto dalla procedura in casi simili, è stato allertato il magistrato di turno, attualmente in arrivo per coordinare gli accertamenti e disporre gli adempimenti di rito. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’ordine, che hanno immediatamente isolato l’area per consentire l’intervento delle autorità competenti.

Al momento non sono state diffuse le generalità della persona deceduta, in attesa della formale identificazione e dell’avviso ai familiari.