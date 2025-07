Reggio Calabria, uomo colto da malore improvviso sul Lungomare: è morto | FOTO LIVE

StrettoWeb

Grave tragedia scuote la città di Reggio Calabria. Un uomo apparentemente di circa 40 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella zona pedonale molto frequentata da cittadini e turisti, nei pressi dell’Arena dello Stretto. L’allarme è scattato poco fa, quando alcuni passanti hanno notato l’uomo accasciarsi a terra e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare (massaggio cardiaco) per tentare di salvargli la vita ma purtroppo per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Uomo colto da malore sul lungomare di Reggio Calabria: forze dell’ordine mobilitate per i soccorsi

Contestualmente, le forze dell’ordine hanno raggiunto l’area e provveduto a delimitare la zona per agevolare le operazioni dei soccorritori e garantire l’ordine pubblico, mentre la folla presente veniva tenuta a distanza. Su tutto il Lungomare il traffico ha subito disagi notevoli per le ripercussioni di questo incidente in quanto la grande folla si è estesa dal tratto pedonale dove è accaduto il malore fino alla strada carrabile.

Dopo manovre disperate da parte dei soccorritori purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi presenti sul Lungomare, luogo particolarmente affollato nelle ore serali d’estate, rendendo ancora più delicata la gestione dell’intervento. Sul posto è in arrivo il magistrato di turno.