Da Reggio Calabria a tutta Italia: il sogno biomedico di Giusi Princi e Pasquale Veneziano premia sei giovani talenti | FOTO e VIDEO

Oggi, venerdì 18 luglio, nella Sala ‘Federica Monteleone’ di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, si è svolta la cerimonia conclusiva del Percorso nazionale di orientamento e potenziamento in Biologia con curvatura biomedica. In questa occasione, l’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria e il Liceo scientifico ‘Leonardo da Vinci’ hanno assegnato sei borse di studio agli studenti che si sono distinti all’interno del percorso di biomedicina, di cui il liceo reggino è scuola capofila a livello nazionale.

Grande protagonista dell’evento è stata Giusi Princi, eurodeputata calabrese ed ex dirigente del prestigioso liceo, che insieme al dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, ideò nel 2014 la sperimentazione oggi divenuta un progetto nazionale, coinvolgendo quasi 300 licei classici e scientifici, 105 su 106 Ordini provinciali dei Medici e oltre 80.000 studenti.

Alla cerimonia hanno preso parte il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico ‘Leonardo da Vinci’, prof.ssa Antonella Borrello; l’eurodeputata on. Giusi Princi; il dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Reggio Calabria, entrambi membri della Cabina di regia ministeriale per la sperimentazione nazionale; la prof.ssa Francesca Torretta, referente nazionale del percorso per la componente docente; e il dott. Domenico Tromba, referente nazionale per la componente medica. A moderare l’incontro è stata la giornalista Ylenia Musolino. Presenti anche studenti, famiglie e l’intera comunità scolastica.

