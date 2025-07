Reggio Calabria, tragedia in mare a Siderno: corpo senza vita ritrovato davanti alla statua di San Francesco

StrettoWeb

È stato recuperato questa mattina all’alba il corpo senza vita di un uomo nelle acque di Siderno, proprio di fronte alla statua di San Francesco, nei pressi del rione Sbarre. Il cadavere, presumibilmente di un adulto, è stato avvistato da alcuni passanti che, notando il corpo galleggiare vicino alla riva, hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. L’identità della vittima non è stata ancora accertata e sono attualmente in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per risalire all’uomo e alle cause del decesso.

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: tra le più accreditate vi è quella di un malore improvviso mentre l’uomo era in acqua, ma solo l’autopsia potrà chiarire con certezza la dinamica della tragedia. La comunità locale è sconvolta per quanto accaduto in un luogo abitualmente frequentato da famiglie e bagnanti.