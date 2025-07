Reggio Calabria, toro vaga in strada a Rizziconi: intervengono le forze dell’ordine

StrettoWeb

Attimi di tensione lungo la Strada Statale 111 nel territorio di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. Un toro in stato di libertà è stato avvistato questo pomeriggio, da diversi automobilisti, mentre cammina pericolosamente sulla carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. L’allarme è scattato poco dopo le prime segnalazioni giunte alle forze dell’ordine. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Gioia Tauro, che ha fornito supporto operativo ai Carabinieri già presenti sul luogo.

Operazioni coordinate per evitare incidenti

Gli agenti, insieme ai militari dell’Arma, stanno provvedendo a segnalare la presenza dell’animale e a gestire il traffico veicolare per evitare possibili incidenti. Le operazioni richiedono particolare attenzione per la mole e l’imprevedibilità dell’animale, che si aggira tra le corsie mettendo in apprensione gli automobilisti di passaggio.