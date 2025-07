Reggio Calabria, tensione sindacati-ASP: il Nursing Up annuncia la protesta e denuncia la Direzione Generale

StrettoWeb

“Non una decisione presa a cuor leggero, quella assunta dal sindacato Nursing Up provinciale che, con grande senso di responsabilità e dopo un lungo ed infruttuoso percorso di dialogo, di presentare formale denuncia per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) nei confronti della Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria. Sono stati innumerevoli i tentativi di collaborazione, le proposte avanzate nel tempo per affrontare le criticità dell’Azienda, ed altrettanti i fallimenti rispetto a questioni cruciali, nella direzione del riconoscimento degli istituti contrattuali ai lavoratori, sbandierati invece dall’azienda come successi storici ed obiettivi raggiunti. Si è invece giunti ad un punto di non ritorno e superato ogni limite di correttezza istituzionale e del rispetto delle prerogative sindacali”. Comincia così la dura nota del Nursing Up, con cui lo stesso sindacati annuncia un sit in di protesta e denuncia la direzione generale dell’ASP.

I motivi

“Nel documento in allegato sono riportate le problematiche segnalate – si legge – per le quali si è cercato una sana interlocuzione con l’azienda: spiccano tra queste le opacità nell’erogazione dei premi di performance, la mancata o scorretta applicazione di numerosi istituti contrattuali quali buoni pasto, orario di lavoro, contratto integrativo aziendale, straordinari, reperibilità, a partire dall’assenza di una calendarizzazione delle trattative più volte richiesta, ed ancora la gestione non conforme alle norme degli incarichi di funzione e relativo regolamento, infine l’atteggiamento irrispettoso tenuto da questa dirigenza nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori culminato nell’episodio increscioso dell’ultimo incontro del 28 maggio scorso, il primo dall’insediamento dei nuovi RSU, dove si è consumata l’ennesima vessazione dell’esercizio delle funzioni del sindacato”.

“Il Nursing Up ritiene che tali condotte danneggiano non solo il sindacato in senso stretto ma soprattutto i diritti dei lavoratori del comparto sanitario, pertanto, come nelle innumerevoli richieste agli atti è stato intimato, si è deciso di agire nelle sedi competenti. E’ previsto per il prossimo 29 Luglio alle ore 10:00 nel rispetto delle norme e regolamenti in materia di ordine pubblico, l’iniziativa di protesta nella forma di un SIT IN di fronte la sede dell’ASP di Reggio Calabria sita nella centralissima Via Diana promosso dal sindacato Nursing UP, dove saranno numerosi gli iscritti presenti, accompagnati da attivisti, simpatizzanti e dipendenti dell’Azienda per esprimere il dissenso a questa gestione ingrata e chiedere le dimissioni del Direttore Generale e del suo management” si chiude la nota firmata dal Coordinatore Provinciale di Nursing UP, Dott. Roberto Cetina.