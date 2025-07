Reggio Calabria, TARI: il 31 luglio scade la terza rata dell’acconto 2025

StrettoWeb

“Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. informa i gentili contribuenti che il 31 luglio 2025 è il termine ultimo per il pagamento della terza rata TARI – Acconto 2025. La quarta e ultima rata è in scadenza il 30 settembre 2025. In caso di mancato ricevimento o smarrimento dell’avviso di pagamento, è possibile scaricarlo accedendo all’area riservata del sito, nella sezione “Accedi ai Servizi / Bollette”. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA”. E’ quanto comunica Hermes ai cittadini di Reggio Calabria.