Reggio Calabria, il Sunsetland non decolla ma per Falcomatà va tutto bene: “polemiche sterili, non puntiamo ai numeri” | VIDEO

E’ evidente, come abbiamo più volte scritto e documentato con immagini, che il Sunsetland Summer Festival, è al momento un fallimento. La gente non sta gradendo il format, seppur gli artisti sono di primissimo piano con un tramonto da sogno in uno dei posti più belli del mondo. Tutte le sere c’è una tristezza unica, con l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria praticamente vuota con pochissime persone ma per il sindaco Giuseppe Falcomatà va tutto bene.

Il primo cittadino ha affermato: “mi auguro che continui questa polemica perchè sta facendo molta pubblicità all’evento e comunque sono sterili ed inutili. Non puntiamo ai numeri ma alla tradizione, non abbiamo intenzione di fare marcia indietro”.