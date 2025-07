Tramonto bellissimo, ma il Sunsetland floppa ancora: dj set nell’Arena deserta | FOTO e VIDEO 

StrettoWeb

Il Sunsetland di Reggio Calabria non decolla. La quinta serata dell’evento che unisce dj set live nel magnifico scenario dell’Arena, illuminata dallo splendido tramonto, si rivela l’ennesimo flop. Ed è un vero peccato. Perchè l’idea è carina, Alex Guesta in console è un nome interessante (fra le varie collaborazioni anche quella in ‘Classico’ con gli Articolo 31), e la natura… beh, quella non sbaglia mai regalando giochi di luce e paesaggi incantevoli.

Peccato che la gente passa dritta, scatta una foto al panorama e se ne va. L’Arena Ciccio Franco è deserta, qualcuno accenna qualche passo di danza divertito, mentre passeggia davanti al palco, e se ne va. L’idea era quella di riempire la piazza modello rave, di aver i gradoni pieni come a un concerto live. Niente di tutto questo. È desolante. Un evento che sarebbe dovuto essere sponsorizzato in maniera migliore, valorizzato e spinto per invogliare cittadini e soprattutto turisti a unirsi, ballare e divertirsi al tramonto. Sembra essere rimasta solo un’idea.