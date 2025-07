Reggio Calabria, strage di gatti nella colonia felina di Gallina: scompaiono tre cuccioli, vandalizzata l’opera di sensibilizzazione

StrettoWeb

“A Gallina non cessa la mattanza dei felini; una violenza che non è solo il capriccio irrazionale di folli individui, ma una volontà sadica e criminale perpetrata con intenzionalità. Tre gattini della colonia felina “I randagi del muretto”, non soggetti a predazione, sono addirittura spariti nel nulla. Oltretutto, la nostra gigantografia volta a sensibilizzare sulla vicenda è stata imbrattata con vernice e data alle fiamme. Le istituzioni ancora tacciono, nonostante siano state prontamente informate con una PEC formale indirizzata al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici”. Lo afferma in una nota il movimento Nuovo Fronte Politico.

“Ci riserviamo, dunque, di estendere questa battaglia su scala nazionale, qualora riscontreremo la medesima costante indifferenza. Siamo già in contatto con diverse associazioni, a tal proposito, e spingeremo finché non otterremo l’obiettivo preposto: l’installazione di dossi, telecamere e dissuasori di velocità. Restiamo uniti in questo percorso di legalità e rispetto”.