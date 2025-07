Reggio Calabria: spiaggia di Catona tra barche abbandonate, degrado e passi carrabili abusivi

StrettoWeb

Spett.le Redazione trasmetto alcune foto scattate nella mattinata odierna nella spiaggia di Catona, dove vivo stabilmente. Queste foto sono relative ad alcuni mt quadrati di spiaggia, vi lascio immaginare lo stato di degrado totale in cui versa tutto il lungomare, sono presenti centinaia di barche, di cui tantissime in disuso creando pericolo per i bambini che giocano in spiaggia. Inoltre come si evidenzia nella foto sono presenti max gazebo lasciati in spiaggia tutta l’estate h24 unitamente ad attrezzature per la pesca. Accanto al lido New Beach è presente una sola doccia peraltro rotta e senza acqua. Mi domando le forze dell’ordine dove sono?? Sono presenti alcune autovetture abbandonate sul suolo comunale prive di polizza assicurativa oltre a decine e decine di passi carrabili abusivi, pertanto provvisti di autorizzazione comunale. I politici locali residenti a Catona che ricoprono cariche in seno all’attuale amministrazione comunale, dove sono??”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria che porta all’attenzione i problemi presenti a Catona.