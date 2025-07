Reggio Calabria: smarrito un cellulare e un libro a Piazzetta della Pace: l’appello per ritrovarli

StrettoWeb

Un appello urgente arriva dalla Piazzetta della Pace a Reggio Calabria, dove nella tarda mattinata di oggi, 22 luglio 2025 e precisamente intorno alle ore 12:30, sono stati smarriti un cellulare marca OutKitel e un libro dal titolo “Il coraggio di non piacere”. Chiunque trova uno o entrambi gli oggetti può contattare il numero 3473896344 o, in alternativa, rivolgersi e consegnare gli oggetti al Comando di Polizia Locale. Si tratta di beni di valore personale, e ogni aiuto da parte della cittadinanza è prezioso per riportarli al legittimo proprietario.